Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с 77-летием освобождения Кореи

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Президенту РФ Владимиру Путину, который ранее поздравил коллегу с 77-летием освобождения Кореи (эта памятная дата отмечается в один день с капитуляцией Японии во Второй мировой войне). Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«В поздравительной телеграмме товарищ Ким Чен Ын по случаю 77-летия освобождения Кореи от имени Правительства КНДР и корейского народа послал теплый привет Президенту РФ, российскому Правительству и народу», — отмечается в сообщении северокорейского агентства.

Высший руководитель КНДР назвал бойцов Красной армии «примером благородного интернационализма» и добавил, что «их заслуги и подвиги как вечный памятник бережно хранятся в памяти корейского народа».

Кроме того, Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что сотрудничество между двумя государствами, основанное «на товарищеской дружбе и боевой сплоченности», будет развиваться во всех областях на основе договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров стран во Владивостоке в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР по случаю 77-летия освобождения Кореи. По словам российского лидера, «закаленная в тяжелые годы» дружба Москвы и Пхеньяна служит надежным фундаментом для дальнейшего развития отношений двух государств.