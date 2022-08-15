Путин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-летия освобождения Кореи. Дружба Москвы и Пхеньяна, закаленная в тяжелые годы, служит надежным фундаментом для дальнейшего развития отношений государств, говорится в его телеграмме, приведенной агентством ЦТАК, сообщает ТАСС.

Также Путин выразил готовность к продолжению конструктивного сотрудничества в самых разных областях, которые послужат интересам народов обоих государств, а также укрепят стабильность и безопасность в регионе.

Помимо этого, Президент России пожелал северокорейскому коллеге и народу КНДР здоровья и процветания.