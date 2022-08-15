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Ру Тат
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Политика
15 августа 2022  07:30

Путин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием освобождения Кореи

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Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-летия освобождения Кореи. Дружба Москвы и Пхеньяна, закаленная в тяжелые годы, служит надежным фундаментом для дальнейшего развития отношений государств, говорится в его телеграмме, приведенной агентством ЦТАК, сообщает ТАСС.

Также Путин выразил готовность к продолжению конструктивного сотрудничества в самых разных областях, которые послужат интересам народов обоих государств, а также укрепят стабильность и безопасность в регионе.

Помимо этого, Президент России пожелал северокорейскому коллеге и народу КНДР здоровья и процветания.

#КНДР #ким чен ын
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