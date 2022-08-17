Киев рассказал, по каким территориям России США разрешили стрелять из своего оружия

США поставляют оружие Киеву на определенных условиях — они запретили использовать его почти на всей территории России, но сделали исключения. В частности, наносить удары можно по Крыму и Донбассу, заявил в интервью «Голосу Америки» (признано в России СМИ-иноагентом — прим.ред.) министр обороны Украины Алексей Резников.

Территорию Донбасса и Крым он назвал «временно оккупированными», добавив, что в вопросе нанесения ударов по ним у Киева «ограничений нет». При этом конкретного ответа, передали ли Украине снаряды достаточной дальнобойности, он не дал.

Накануне в Крыму прогремели взрывы на военном складе в Джанкойском районе – российское военное ведомство заявило о диверсии со стороны ВСУ. Сегодня глава полуострова Сергей Аксенов также заявил, что удары террористы нанесли по Крыму по указке Киева. Кроме того, ВСУ продолжают регулярно обстреливать приграничные территории, в нескольких регионах из-за этого введен высокий уровень террористической угрозы – в частности, в Крыму, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской областях.

Напомним, в Госдуме в ответ на атаки ВСУ призвали российских военных нанести удары по центрам принятия решений. В апреле такими ответами Киеву пригрозили и в Минобороны РФ.