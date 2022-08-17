Аксенов: Взрывы под Джанкоем устроили исламские террористы по указу Киева

В Джанкое и Ялте нейтрализована ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (запрещенная в России организация – прим.ред.). В ней состояли шесть человек, которых уже задержали. Действовали они по координации Киева, утверждает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Киевский режим пытается использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в Крыму. Но каждый успех наших спецслужб уменьшает шансы наших врагов достичь своих целей. Благодарю сотрудников ФСБ за профессиональную и эффективную работу», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Риски новых взрывов и возгораний сохраняются, так как остались два тлеющих очага, сообщил Аксенов. «До 14.00 планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, накануне произошло возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией. Эвакуированы более 3 тыс. местных жителей. По данным минобороны причина происшествия – диверсия.