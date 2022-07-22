Киев потребовал от Европола представить доказательства контрабанды оружия

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов потребовал представить доказательства о контрабанде оружия в Европу. О таких фактах накануне заявил официальный представитель Европейского полицейского агентства (Европол) Ян Оп Ген Орт .

«Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола – с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях «торговли оружием и военными товарами на черном рынке» с Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании», – написал Данилов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, по данным Европола, зафиксировано уже несколько случаев торговли оружием и военной продукцией на рынках стран ЕС, следователи также имеют информацию о попытках продать тяжелое вооружение. Ведомство опасается, что оружие попадет в руки организованных преступных группировок и террористов.

Поставки вооружения Киеву страны Запада начали после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.