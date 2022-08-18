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Ру Тат
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Политика
18 августа 2022  23:37

Киев открыл массированный огонь по Энергодару из тяжелого оружия

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Украинские военные открыли массированный обстрел города Энергодара, который находится около Запорожской атомной электростанцией. Огонь ведется из тяжелой артиллерии, сообщили местные власти.

Обстрел начался в 22.50, написал  в своем телеграм-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Жителей города призвали переместиться в безопасное место, о пострадавших, как и повреждении инфраструктуры города, информации пока нет.

Минобороны РФ сегодня сообщило, что Киев намерен устроить аварию на АЭС в Запорожье в ближайший день – пока с визитом на Украине находится генсек ООН Антониу Гуттериш. По данным ведомства, украинские власти планируют создать техногенную катастрофу и обвинить в этом российских военных.

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