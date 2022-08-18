Киев открыл массированный огонь по Энергодару из тяжелого оружия

Украинские военные открыли массированный обстрел города Энергодара, который находится около Запорожской атомной электростанцией. Огонь ведется из тяжелой артиллерии, сообщили местные власти.

Обстрел начался в 22.50, написал в своем телеграм-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Жителей города призвали переместиться в безопасное место, о пострадавших, как и повреждении инфраструктуры города, информации пока нет.

Минобороны РФ сегодня сообщило, что Киев намерен устроить аварию на АЭС в Запорожье в ближайший день – пока с визитом на Украине находится генсек ООН Антониу Гуттериш. По данным ведомства, украинские власти планируют создать техногенную катастрофу и обвинить в этом российских военных.