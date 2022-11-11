Киев назвал сумму для восстановления энергоинфраструктуры после ракетных ударов

Для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украине требуется порядка $203 млн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Из них порядка 2,5 млрд гривен или $68 млн, по его словам, необходимы для восстановления генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ.

«На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 миллиардов гривен (около $135 млн долларов – ред.)», – сказал Шмыгаль на заседании правительства (цитата по РИА Новости).

Плановые отключения электроэнергии, в октябре затронувшие более 9 лн граждан, будут продолжаться, добавил премьер.

Напомним, Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима».