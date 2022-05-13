«Кибервойны могут стать такой же частью бытия, как коронавирус и шпионаж»

После начала специальной операции на Украине число атак на органы госвласти Татарстана утроилось. В республике был образован оперативный штаб по отражению нападок, в том числе на промышленные предприятия. Как в Татарстане создают полигон для отработки киберугроз — в материале «Татар-информа».

Айрат Хайруллин доложил на коллегии Минцифры РТ, что только в прошлом году было отражено 72 тыс. атак на сайты органов госвласти Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В марте была совершена массовая атака на сайты органов госвласти в Татарстане

Создание в Татарстане Центра противодействия киберугрозам министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин анонсировал еще в начале года. Он доложил на коллегии, что только в прошлом году было отражено 72 тыс. атак на сайты органов госвласти.

В этом году с началом специальной военной операции на Украине ситуация ухудшилась. DDoS-атаке подвергались как федеральные ресурсы – портал Госуслуг, сайты министерств, ведомств, банков, СМИ, так и татарстанские. Масштабное нападение на информационные ресурсы республики было зафиксировано 16 марта, сообщил «Татар-информу» Айрат Хайруллин. Тогда, по словам министра, наблюдался трехкратный рост атак.

«В части государственных информационных систем мы не допустили серьезных нарушений в области отказоустойчивости DDoS-атак. Атака была 60 Гб. Для примера: “труба”, которая обеспечивает всех госслужащих Татарстана, все органы местного самоуправления, всю госсеть интернетом, составляет 20 Гб. Получается такая аналогия: три Татарстана пытаются атаковать один Татарстан», – сказал он.

«Наши нженеры круглосуточно мониторят внешний периметр всех государственных информационных систем, которые находятся в центре обработки данных в IT-парке» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам министра, первый этап создания центра противодействия киберугрозам уже запущен. «Проект состоит из двух этапов. На сегодняшний день его первый этап мы уже реализовали. Наши инженеры круглосуточно с помощью специальных сканеров мониторят внешний периметр всех государственных информационных систем, которые находятся в центре обработки данных в IT-парке», – сказал он.

«Медицинские изделия, подключенные к сети Интернет, находятся в зоне риска»

По мнению Хайруллина, наибольшую опасность кибератаки могут представлять для промышленных предприятий, которые используют автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

«Перехват данных АСУ ТП может привести к серьезным последствиям в области нефтехимических производств», – отметил министр.

Для предотвращения этой опасности в республике на базе Совбеза РТ был создан координационный центр с участием крупных IT-компаний, в числе которых Innostage, ICL.

Перехват данных АСУ ТП может привести к серьезным последствиям в области нефтехимических производств Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»