Киберспортсмен из РТ стал победителем крупнейшего турнира по CS:GO за последние два года

Instagram Дениса Шарипова

Команда NaVi стала победителем турнира PGL Major Stockholm 2021, который стал самым крупным и ожидаемым в CS:GO за последние два года. Чемпионы получили около 1 млн долларов призовых. В составе NaVi играет уроженец Татарстана Денис electronic Шарипов.

«Волевая победа, все работали на максимум. Надеюсь, что вы насладились шикарным финалом», — прокомментировал победу на своей странице в Instagram Шарипов.

К финалу команда из СНГ подошла в ранге фаворита. Их ждала встреча с французским коллективом G2, которые уже долгое время не могли победить у NaVi.

Финал проводился в формате БО-3, то есть победитель должен выиграть у соперника две карты. NaVi не оставили шансов соперникам, одержав верх на первых двух картах: de_ancient и de_nuke.

Полный состав команды победителей: Илья Perfecto Залуцкий, Александр s1mple Костылев, Кирилл Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шарипов и Валерий b1t Ваховский.

Ранее команда из СНГ Team Spirit выиграла главный турнир года по Dota 2, о чем сообщало ИА «Татар-информ».