Команда с тренером из Казани выиграла крупнейший в истории турнир по Dota 2

Instagram Айпата Silent Газиева

Российская команда Team Spirit выиграла The International 10. Призовой фонд турнира стал рекордным для киберспортивной дисциплины Dota 2 за всю историю и одним из крупнейших для киберспорта в целом. Тренером победителей является Айрат Silent Газиев, который родом из Казани.

К финальному дню турнира Team Spirit подходили не в ранге фаворита. Перед финальной игрой с китайской командой PSG.LGD «драконам» (прозвище Team Spirit) предстояло обыграть еще одного претендента на главный трофей Team Secret. Им удалось это сделать с уверенный счетом 2:0 по картам и попасть в финал, где их ждал соперник, который за турнир не проиграл ни одной встречи и отдал всего две карты.

«Честно говоря, мы не подготовили ничего особенного к гранд-финалу, потому что у нас не было времени — нужно было подготовиться к Team Secret. Поэтому мы настроены были просто играть и получать удовольствие», — отметил Айрат Газиев после финала.

В финале в упорной борьбе сильнее оказался микс из СНГ со счетом 3:2. Китайская команда, в составе которой было три игрока, которые уже выигрывали The International в прошлые годы, не смогла одолеть Team Spirit. Напомним, в их составе четверо игроков впервые поехали на главный турнир года по Dota 2.

Team Spirit получит приз в 19 млн долларов, а вместо кубка фигурку аегиса — одного из главных символов игры. Они стали первой командой из СНГ за десять лет, которой удалось выиграть The International.