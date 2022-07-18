Киберспортсмен из Казани проиграл гранд-финал по CS:GO с призовым фондом 1 млн долларов

Киберспортсмен из Казани Денис «electronic» Шарипов уступил в финале турнира по CS:GO в Кельне в составе российско-украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI).

В финале коллектив, капитаном которого является Шарипов и состоящий из российских и украинских игроков, уступил североамериканской команде Faze Clan со счётом 2:3 (16:13, 13:16, 16:19, 16:9, 16:14).

Стоит отметить, что IEM Cologne 2022 проходил с 5 по 17 июля. На гранд-финале в Германии команды разыгрывали между собой призовой фонд в размере миллиона долларов, а также звание сильнейшей команды мира.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Казани пройдут первые в истории «Игры будущего». Одной из дисциплин соревнований должен стать турнир по CS:GO.