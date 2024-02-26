КиберМафия, «Космический спидран» от Роскосмоса: что ждет гостей Города Игр будущего

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане продолжаются соревнования в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». На площадке «Казань Экспо» также развернуты различные активности для гостей масштабного события.

Так, на главной сцене программа начнется в 10 часов утра и продлится до 8 часов вечера. В расписании — совместная акция «Игр будущего» и ГК «Роскосмос» «Космический спидран» (12.00-13.00), выступление школы рока The Road и парад косплееров (14.00 — 15.00), КиберМафия (15.00 — 16.00), этно-электронный джем и диджей-сет Kandinsky (17.00 — 19.00).

Различные активности ожидают гостей Города Игр будущего и на малой сцене. Здесь в 11 часов утра пройдет мастер-класс «Тренды в стрим-индустрии», экспертная дискуссия «Phygital Science: есть идеи?» и кинопоказ «Технооптимисты. Цифровой мир победил».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.

Так, сегодня бесплатные шаттлы ходят по следующему расписанию (время отправления в другие дни можно уточнять на сайте турнира):

• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.20, 17.30, 19.00;

• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 11.15, 12.45, 14.15, 15.45, 17.00, 18.15, 20.00, 22.15.