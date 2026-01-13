news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 января 2026 10:33

Киберэксперт Митрохина дала советы, как безопасно пользоваться общественным Wi-Fi

Читайте нас в
Телеграм

Киберэксперт, кандидат технических наук Анна Митрохина рассказала «Татар-информу», как безопасно пользоваться общественными сетями Wi-Fi.

«Чтобы снизить риски рекомендую не передавать через публичный Wi-Fi конфиденциальные данные (доступ к банковским приложениям, госуслугам, корпоративным ресурсам); использовать только защищённые сайты с HTTPS и проверять адреса страниц», – рекомендовала эксперт.

По ее словам, необходимо отключить автоматическое подключение к открытым сетям Wi-Fi и общий доступ к файлам и Bluetooth при работе в общественных сетях. Сохранить безопасность гаджета поможет антивирусное программное обеспечение.

«Важно понимать, что публичный Wi-Fi удобен, но он должен использоваться осознанно. Цифровая гигиена и базовые меры предосторожности позволяют существенно снизить вероятность инцидентов и сохранить безопасность персональных данных», – добавила Митрохина.

Из-за замедления мобильного интернета за три месяца 2025 года по Татарстану создали 700 точек общественной сети Wi-Fi, а в целом таких точек доступа – 2,2 тыс. Такие цифры озвучил Раис Татарстана Рустам Минниханов во время пресс-конференции по итогам прошлого года.

Ранее «Ведомости» написали, что в 2025 году трафик публичных сетей Wi-Fi в России вырос почти 11 раз по сравнению с предыдущим годом.

#Wi-Fi #мобильный интернет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026
Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

12 января 2026