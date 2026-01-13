Киберэксперт Митрохина дала советы, как безопасно пользоваться общественным Wi-Fi

Киберэксперт, кандидат технических наук Анна Митрохина рассказала «Татар-информу», как безопасно пользоваться общественными сетями Wi-Fi.

«Чтобы снизить риски рекомендую не передавать через публичный Wi-Fi конфиденциальные данные (доступ к банковским приложениям, госуслугам, корпоративным ресурсам); использовать только защищённые сайты с HTTPS и проверять адреса страниц», – рекомендовала эксперт.

По ее словам, необходимо отключить автоматическое подключение к открытым сетям Wi-Fi и общий доступ к файлам и Bluetooth при работе в общественных сетях. Сохранить безопасность гаджета поможет антивирусное программное обеспечение.

«Важно понимать, что публичный Wi-Fi удобен, но он должен использоваться осознанно. Цифровая гигиена и базовые меры предосторожности позволяют существенно снизить вероятность инцидентов и сохранить безопасность персональных данных», – добавила Митрохина.

Из-за замедления мобильного интернета за три месяца 2025 года по Татарстану создали 700 точек общественной сети Wi-Fi, а в целом таких точек доступа – 2,2 тыс. Такие цифры озвучил Раис Татарстана Рустам Минниханов во время пресс-конференции по итогам прошлого года.

Ранее «Ведомости» написали, что в 2025 году трафик публичных сетей Wi-Fi в России вырос почти 11 раз по сравнению с предыдущим годом.