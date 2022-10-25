KIA допустила возможность ухода из России

Корейская компания KIA может остановить производство и продажи автомобилей в России, оставив только техобслуживание. Об этом заявил исполнительный вице-президент корпорации У-Чон Чу, сообщает агентство Bloomberg.

Топ-менеджер допустил, что в предстоящем 2023 году в экономике России может усилиться неопределенность, а сам автомобильный рынок может «полностью остановиться на некоторое время».

«Возможно, мы подумаем о том, чтобы заняться только послепродажным обслуживанием, потому что в принципе не сможем поставлять туда автомобили», — предупредил У-Чон Чу.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи KIA в РФ за январь — сентябрь упали на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Вместе с тем южнокорейская марка осталась на втором месте по числу проданных за этот период машин (56 791), уступив только «АвтоВАЗу» — правда, более чем в два раза (123 765).



KIA собирает автомобили на заводе в Санкт-Петербурге, которым управляет Hyundai Motor. По данным компании, предприятие выпускает 200 тыс. авто в год, на нем работают 2600 человек. При этом в июне Hyundai приостановил проект по созданию второго завода в северной столице.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Toyota в сентябре решила закрыть сборочную площадку в Петербурге, существовавшую с 2007 года.