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Транспорт
23 сентября 2022  14:22

Toyota закроет сборочную площадку в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге закрывается завод Toyota. Об этом сообщил официальный представитель компании в России «Тойота Мотор». 

В компании отметили, что послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus, а также поддержка дилерской сети продолжатся даже после закрытия площадки. В настоящее время Минпромторг и власти Санкт-Петербурга рассматривают варианты дальнейшего использования данного объекта, добавили в федеральном министерстве.

«Компания „Тойота Мотор“ закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты», — цитирует Минпромторг РИА Новости.

Площадка в Санкт-Петербурге работает с 2007 года, здесь производят Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.

#Санкт-Петербург #завод #автомобили
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