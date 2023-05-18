КГМУ начнет сотрудничать с ведущими медицинскими вузами Узбекистана и Казахстана

На Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» подписали соглашение о сотрудничестве между Казанским государственным медицинским университетом и университетами Казахстана и Узбекистана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе КГМУ.

Совместная работа Казаснкого университета с Северо-Западным государственным медицинским университетом имени И.И. Мечникова из Санкт-Петербурга, и двумя вузами из Казахстана: Медицинским университетом Караганды и Медицинским университетом Семей началась еще в 2022 году.

Ранее «Тата-информ» рассказывал, что консорциум вузов позволит поделиться лучшими практиками каждого образовательного учреждения и создаст синергетический эффект, который поможет максимально эффективно разрабатывать новые инновационные программы обучения.

Фото: Пресс-службв КГМУ

«Участники консорциума наметили планы совместной работы, включая работу над созданием учебников и учебно-методических материалов, организацию совместных конференций, академическую мобильность преподавателей», – рассказали в пресс-службе казанского медицинского университета.

Также был подписан договор о сетевой образовательной программе ординатуры по специальности «Акушерство и гинекология» между КГМУ и Ташкентской медицинской академией из Узбекистана.

Еще один договор о сотрудничестве ректор казанского медуниверситета Алексей Созинов подписал с Казахстанским медицинским университетом «Высшая школа общественного здравоохранения».