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КГМУ начнет сотрудничать с ведущими медицинскими вузами Узбекистана и Казахстана
На Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» подписали соглашение о сотрудничестве между Казанским государственным медицинским университетом и университетами Казахстана и Узбекистана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе КГМУ.
Совместная работа Казаснкого университета с Северо-Западным государственным медицинским университетом имени И.И. Мечникова из Санкт-Петербурга, и двумя вузами из Казахстана: Медицинским университетом Караганды и Медицинским университетом Семей началась еще в 2022 году.
Ранее «Тата-информ» рассказывал, что консорциум вузов позволит поделиться лучшими практиками каждого образовательного учреждения и создаст синергетический эффект, который поможет максимально эффективно разрабатывать новые инновационные программы обучения.
«Участники консорциума наметили планы совместной работы, включая работу над созданием учебников и учебно-методических материалов, организацию совместных конференций, академическую мобильность преподавателей», – рассказали в пресс-службе казанского медицинского университета.
Также был подписан договор о сетевой образовательной программе ординатуры по специальности «Акушерство и гинекология» между КГМУ и Ташкентской медицинской академией из Узбекистана.
Еще один договор о сотрудничестве ректор казанского медуниверситета Алексей Созинов подписал с Казахстанским медицинским университетом «Высшая школа общественного здравоохранения».
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