Казанский медуниверситет поделится опытом с ведущими вузами Казахстана

По инициативе Казанского государственного медицинского университета было создано объединение медицинских вузов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе КГМУ.

Помимо казанского института в консорциум вошли Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова из Санкт-Петербурга, и два вуза из Казахстана: Медицинский университет Караганды и Медицинского университета Семей.

Фото: Пресс-служба КГМУ

Сегодня прошло первое заседание объединения, обсуждали проектирование и внедрение интегрированных образовательных программ.

«Эта первая встреча является началом плодотворной совместной работы. Наш консорциум позволит поделиться лучшими практиками каждого вуза и создаст синергетический эффект, который поможет максимально эффективно разрабатывать новые инновационные программы обучения», – отметила первый проректор КГМУ Лайсан Мухарямова.

В казанском вузе в этом году для группы третьекурсников, обучающихся английскому языку, начала работать программа стратегического академического лидерства «Приоритет - 2030».

Фото: Пресс-служба КГМУ

«Реализация программы основана на проблемно-ориентированном подходе, осуществляется по принципам “раннего клинического включения” и командной работы “living and learning community” (учимся и живем вместе), когда все студенты, включенные в проект, заселены в одно общежитие, им предоставлено специальное помещение для командной работы во внеучебное время», – добавила Мухарямова.

В свою очередь, проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Медицинского университета Караганды Виктор Риклефс и заместитель председателя правления по академической и воспитательной работе Медицинского университета Семей Жанаргуль Смаилова рассказали о том, что Казахстан в 2019-2020 учебном году перешел на новые стандарты медицинского образования, студенты-медики интернатуру и магистратуру проходят за шесть лет, вместо действующей программы «5 (бакалавриат)+2 (интернатура)».

По окончании шести лет выпускнику выдают диплом о высшем образовании, ему присуждают степень магистра и присваивают квалификацию врача.

Начальник учебного управления Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Захар Лопатин проанализировал готовность российской системы медицинского образования к реализации интегрированных программ при массовом обучении врачей.

«Участники заседания наметили планы работы консорциума, включая работу над созданием учебников и учебно-методических материалов, организацию совместных конференций, академическую мобильность преподавателей», – добавили в пресс-службе КГМУ.