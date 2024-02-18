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КГАУ признан лучшим в России по организации работы студотрядов среди аграрных вузов
Казанский государственный аграрный университет стал лучшим по организации деятельности студенческих отрядов среди вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Церемония награждения победителей конкурса на лучшую практику организации деятельности студотрядов среди учреждений образования по итогам 2023 года состоялась на карьерном форуме «ТрудКрут», организованном в рамках выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ.
«Шесть с половиной миллионов человек за последние двадцать лет — это очень серьезные цифры, позволяющие сказать, что движение РСО („Российские студенческие отряды“ — прим. Т-и) состоялось и идет вперед. Шестьдесят пять лет вместе со страной на самых масштабных стройках. Большое спасибо вам за то, что вы делаете. Только вперед, вместе со страной — к новым достижениям», — обратилась к награждаемым вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Это знамя стало нашим благодаря упорной работе на протяжении нескольких лет. Бойцы и кандидаты нашего штаба работают на сельскохозяйственных и производственных предприятиях Республики Татарстан и ежегодно показывают высокие результаты работы», — прокомментировала успех Казанского аграрного университета руководитель штаба студенческих отрядов КГАУ в 2022-2023 годах Полина Козерук.
Помимо прочего, по словам активистки, в вузе сейчас активно развивают и другие направления работы студотрядов: «педагогическое, сервисное, путинное и проводников».
Всего в 2023 году в конкурсе приняли участие 107 организаций высшего образования, в том числе четыре вуза из Казани. Конкурсная комиссия составила общий рейтинг организаций-участников и определила победителей.
«Семнадцатого февраля указом Президента страны [Владимира Путина] объявлен Днем российских студенческих отрядов. Вместе с активистами студенческих отрядов Татарстана этот праздник мы отметили в Москве на ВДНХ», — заметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
По словам главы регионального Минмолодежи, ежегодно республиканские отряды обеспечивают временным и сезонным трудоустройством более 12 тыс. студентов. Кроме того, в 2023 году 2466 человек прошли обучение по 49 профессиям за счет средств федерального гранта в размере 32 млн рублей.
«Это не просто трудоустройство, но и одна из форм гражданского воспитания молодежи. Бойцы студотрядов получают бесплатную дополнительную рабочую профессию, практический опыт, достойную заработную плату, заводят новых друзей», — добавил Садыков.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что отряд проводников SUN Казанского государственного медицинского университета признан лучшим студотрядом 2023 года в Татарстане.
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