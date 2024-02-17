Отряд проводников SUN признан лучшим студотрядом 2023 года в Татарстане

Отряд проводников SUN Казанского государственного медицинского университета стал обладателем Гран-при конкурса «Лучший студенческий отряд Татарстана». Итоги мероприятия подвели на карьерном форуме «ТрудКрут» в Зеленодольске, сообщают организаторы.

«Сегодня чествуем лучших из лучших. Мы должны чаще рассказывать о тех ребятах, которых можно назвать героями нашего времени. Выполняющих большие государственные производственные задачи и реализующих важные проекты. В 2023 году в составе студотрядов были трудоустроены порядка 12 тыс. студентов, и сегодняшний карьерный форум подчеркивает значимость деятельности студенческих отрядов в жизни студенчества и молодежи Татарстана», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Отряд проводников SUN из КГМУ в 2022 году уже становился лучшим в своем направлении, но в 2023-м его участники поставили цель достичь звания «лучшего из лучших».

«Гран-при было нашей программой максимум на 2023 год. Опускать планку после звания лучшего отряда проводников было просто нельзя. Очень важно, когда твои старания высоко оценивают, и для нас конкурс стал мотивацией доказывать раз за разом, что студотряды — главная движущая сила молодежи», — пояснила командир отряда в 2022-2023 годах Ирина Данькова.

Всего на конкурс было подано 165 заявок в шести индивидуальных и 15 коллективных номинациях. Лучшим штабом муниципального образования признан штаб студенческих отрядов Заинского района (является центром по реализации проекта «Лагерь моего двора»). Лучшими среди вузов и ссузов оказались штабы Казанского государственного аграрного университета и Буинского ветеринарного техникума. Лучшим по организации профобучения по рабочим специальностям стал Казанский энергетический колледж.

Лучшим командиром студотряда признана Алина Абржина из КНИТУ, лучшим комиссаром стал Камиль Шигапов из КГАСУ, лучшим мастером оказалась Илюза Фархутдинова, мастер Казанского штаба студенческих отрядов. Лучшим руководителем медиацентра признана студентка КГЭУ Ангелина Дедюхина, лучшим сотрудником по развитию движения — преподаватель Казанского энергоколледжа Гульнур Алешкевич, а лучшим рядовым бойцом — Эвелина Хазиева из Университета управления ТИСБИ.

Среди строительных отрядов лучшим оказался отряд «Казань» из КГАСУ, среди отрядвм проводников — «Фортуна» из КИУ, а знамена педагогического, сервисного и специализированного направлений достались отрядам «Дельта», «Оникс» и «Высокое напряжение» из КГЭУ. Среди медиков победил отряд Salutem из КГМУ, среди трудовых отрядов подростков — казанский ТОП «Мы», среди производственников — отряд Альметьевского политехнического техникума. Помимо прочего, в текущем году впервые выбрали лучший отряд «Снежного десанта» — звание получил отряд «Амур» из КИУ.

Форум был организован в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов, установленного 17 февраля в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Всего событие, организованное на заводе «ПОЗиС», собрало более 200 участников, ветеранов, партнеров, работодателей, руководителей образовательных организаций, а также представителей министерств и ведомств РТ.

В текущем 2024 году Российские студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.