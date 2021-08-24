КФУ запускает сервис для студентов по подбору арендного жилья в Казани

Казанский федеральный университет запускает сервис для студентов по подбору арендного жилья в столице Татарстана. Он начнет работу уже завтра. Об этом сообщил во время прямой линии проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев.

«Несколько недель назад университет подписал соглашение с “Гильдией риэлторов Татарстана” о создании специального сервиса арендного жилья, который прежде всего ориентирован на наших студентов», – рассказал спикер.

Алишев подчеркнул, что развитие рынка арендного жилья – это важная тема, которая сейчас поднимается на уровне всей России.

«Университет заинтересован в формировании такого рынка. У нас более понятная ситуация с российскими гражданами, но гораздо хуже ситуация с иностранными гражданами. Они должны вставать на миграционный учет, если не заселяются в общежития. В наших общежитиях мы ставим на миграционный учет. Но если они заселяются в квартиры, то на миграционный учет должен поставить собственник жилья, который не всегда готов вовлечься в этот процесс», – пояснил он.

Проректор университета также заметил, что ни один университет в мире не может предоставить всем своим студентам места в общежитиях.

Директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова добавила, что сервис будет работать в КСК КФУ «Уникс», в Центре деятельности иногородних обучающихся на базе общежития №8 (улица Пушкина, 32А) и общежитии №4 (улица Красной Позиции, 2А).

«Пока мы договорились, что они будут работать с 9 до 18 часов до 17 сентября. Студенты кроме субботы и воскресенья смогут туда обраться. С 6 по 17 сентября сервис будет работать и на Гвардейской, 9 – в Многофункциональном центре для иностранных студентов. Это будет позже, потому что сейчас идет процедура открытия такого центра», – отметила она.

Планируется, что это будет сервис в режиме «одного окна». Будут созданы единая лендинговая страница, логины и пароли, по которым студенты смогут зайти в собственные аккаунты, посмотреть все существующие предложения на рынке услуг недвижимости по категориям.

По информации пресс-службы КФУ, к следующему году планируется загрузить в базу сервиса от 3 до 5 тысяч мест размещения. Каждая квартира будет застрахована и проверена с юридической стороны.