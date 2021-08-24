Многофункциональный центр для иностранных студентов откроет 1 сентября КФУ

Казанский федеральный университет 1 сентября откроет Многофункциональный центр для иностранных студентов. Он расположится по улице Гвардейская, 9. Об этом сообщил во время прямой линии проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев.

«Это будет важное место для всех иностранных граждан, где они будут решать вопросы, связанные с документами, миграционным учетом, выдачей и пролонгацией виз. Центр также будет решать вопросы, связанные с учебным процессом. То есть все эти вопросы можно будет решить в одном месте», – рассказал спикер.

По словам Алишева, в центре будет работать электронная очередь, будет выделено специальное место для ожидания. «В России это называется многофункциональный центр – МФЦ. Думаю, что иностранные студенты будут активно пользоваться его услугами», – отметил он.

В этом году Казанский федеральный университет примет более 3,5 тыс. иностранных студентов.