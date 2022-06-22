КФУ зачислит на бюджетное обучение более 7,3 тыс. первокурсников

Казанский федеральный университет зачислит на бюджетное обучение более 7,3 тыс. первокурсников. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик во время прямой линии.

«Это касается направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения в рамках федерального бюджета», – сказал спикер.

По словам Бибика, план приема на внебюджетные места практически равен количеству приема на бюджет. Он уточнил, что в целом по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на первый курс университет планирует принять более 14 тыс. абитуриентов.

«Если мы возьмем все программы обучения, а это среднее профессиональное образование, у нас есть свои колледжи, направления ординатуры и аспирантуры, то в целом мы приблизимся к 15 тыс. зачисленных на первый курс», – подчеркнул секретарь приемной комиссии.

Приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня, о чем сообщал «Татар-информ».