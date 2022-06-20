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Ру Тат
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Наука и образование
20 июня 2022  16:30

В вузах России открылась приемная кампания

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В вузах России сегодня открылась приемная кампания. На бюджетные формы обучения могут претендовать более 588 тыс. человек, что на 11,5 тыс. больше, чем в прошлом учебном году, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В этом году больше всего бюджетных мест выделено на инженерные и технические специальности, в том числе на информационные технологии. В авангарде также педагогика, медицина и сельское хозяйство», — говорится в сообщении ведомства.

Документы можно подать в приемные комиссии лично или отправить по почте, а также через сайты университетов и суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг.

Прием документов в вузах, где есть дополнительные вступительные испытания, завершится не позднее 20 июля. В высших учебных заведениях без дополнительных вступительных испытаний прием завершится 25 июля.

Публикация конкурсных списков на сайтах вузов и стендах приемных комиссий запланирована на 27 июля. 

#приемная кампания в вузы
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