КФУ впервые начнет принимать документы абитуриентов через портал госуслуг РФ

В Казанский федеральный университет впервые можно подать документы через портал госуслуг РФ. Об этом во время прямой линии сообщил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

«В этом году в приемной кампании достаточно много нововведений. Самое главное нововведение в том, что появилась опция подачи документов абитуриентами через портал госуслуг РФ. Через российский портал можно подать документы в любой вуз страны, в том числе и в Казанский федеральный университет», — рассказал спикер.

Таюрский отметил, что абитуриенты также могут подать документы в университет через социально-образовательную сеть «Буду студентом!». «Это социальная сеть, где нужно зарегистрироваться», — уточнил он.

Кроме того, по словам проректора, документы можно принести лично в приемную комиссию вуза, которая начнет работу с 20 июня, а также прислать курьерской службой.

Он добавил, что те, кто подает документы дистанционно, должны использовать для их сканирования черно-белый режим с разрешением 300 dpi.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году выпускники могут подать до десяти заявлений в пять разных университетов.