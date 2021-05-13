Выпускники школ в этом году смогут подать до десяти заявлений в пять разных вузов

В этом году выпускники смогут подать до десяти заявлений в пять разных университетов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«Мы расширили возможности абитуриентам по выбору направлений подготовки. Если в предыдущие годы абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов, то с этого года поступающие смогут подать до десяти заявлений в пять разных университетов», — рассказал министр.

Фальков заметил, что абитуриенты смогут подавать документы для поступления в вузы как очно, так и дистанционно. «В этом году мы возвращаемся к традиционным срокам. Уже с 20 июня можно будет подать документы, и их прием продлится до 29 июля», — уточнил он.

Глава Минобрнауки добавил, что дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. 17 августа должны быть изданы приказы о зачислении на первый курс студентов очной формы обучения. «Соответственно, 1 сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны», — заявил министр.

По его словам, начиная с этого года вузы смогут проводить общий конкурс на несколько родственных направлений. «На обучение абитуриентов зачислят по общему списку, а уже чуть позже они разделятся на конкретные направления и профили», — отметил докладчик.

Фальков пояснил, что раньше на каждую специальность или направление в вузе был отдельный конкурс. Так, например, в рамках одной укрупненной группы «информатика и вычислительная техника» раздельно проводились конкурсы по направлениям «информатика и вычислительная техника», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика» и «программная инженерия».

В этом году количество бюджетных мест в вузах увеличено на 34 747, из них 85% направлено в регионы России. Общее количество мест на обучение за счет федерального бюджета в этом году составит 576 498.