КФУ стал третьим по популярности российским вузом среди студентов из Африки

Фото: пресс-служба КФУ

Казанский федеральный университет в этом году стал третьим среди российских вузов по востребованности среди африканских абитуриентов, которые поступают по квотному набору Россотрудничества. Об этом рассказал проректор КФУ по внешним связям Тимирхан Алишев, который представляет университет на проходящем в Санкт-Петербурге саммите «Россия — Африка», сообщает пресс-служба вуза.

«Мы реализуем флагманский проект по открытию филиала в городе Каире, который выступит для нас хабом как для стран Африки, так и для Ближнего Востока. Мы также являемся членами консорциума Российско-африканского сетевого университета. Сегодня в КФУ обучаются более 350 студентов из стран Африканского континента. Наиболее хорошо представлены Египет, Алжир, Нигерия, Замбия, Тунис, Конго», — пояснил проректор.

Казанский университет активно развивает сотрудничество со странами Африки и по линии БРИКС. Так, с 31 июля по 2 августа 2023 года трое исследователей из КФУ примут участие в Форуме молодых ученых стран БРИКС.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита поделился планами открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов. Он также предложил создать там школы, где могли бы преподавать дисциплины на русском языке.