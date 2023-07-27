Путин предложил создать в Африке школы с преподаванием предметов на русском языке

Фото: kremlin.ru

Россия и Африка сегодня имеют возможность развивать взаимовыгодное сотрудничество не только в области экономики и торговли, но и в других сферах, включая образование, убежден Президент России Владимир Путин. На саммите «Россия – Африка» он выступил с инициативой открыть в африканских странах школы, где могли бы преподавать дисциплины на русском языке. Трансляция проводится на сайте Кремля.

«Предлагаем изучить возможность создания школ в Африке с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация проектов по изучению русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», – предложил российский лидер.

Он также напомнил, что в следующем году начинает работать Международная организация русского языка, которая будет открыта для всех заинтересованных стран, где хотят использовать русский язык и интересуются русской культурой. Путин пригласил и африканских партнеров присоединиться к этой работе.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В 2019-м в Сочи состоялось первое мероприятие, в нем приняли 45 руководителей и глав правительств африканских государств. В этом году в Россию прибыли представители 17 стран.