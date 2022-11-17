КФУ собрал 400 кг гуманитарного груза для присоединенных к России регионов

Штаб по оказанию адресной помощи Казанского федерального университета собрал 400 килограммов гуманитарного груза для военнослужащих, членов их семей и жителей присоединенных к России регионов. Вещи, продукты и медикаменты сегодня отправили на республиканский склад «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», сообщает пресс-служба КФУ.

«Наш штаб отправляет первую партию гуманитарного груза. За месяц с момента его открытия сотрудниками, студентами, преподавателями КФУ, а также неравнодушными горожанами было собрано 33 коробки продовольственных товаров, медикаментов, предметов личной гигиены, вещей», — рассказала начальник отдела по работе с общественными организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной политике КФУ Гульназ Марданова.

Представительница университетской администрации отметила, что помощь была собрана в соответствии со списком, рекомендованным региональным штабом, и добавила, что эта работа будет продолжена.

Штаб был открыт в октябре на базе Добровольческого центра «КФУ — планета добрых людей» в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и республиканского движения взаимопомощи «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Принести помощь можно в кабинет №108 концертного блока КСК «УНИКС» с девяти часов утра до шести вечера.

В октябре Президент РФ Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании новых субъектов Федерации, о чем сообщал «Татар-информ».