КФУ провел дополнительное обучение для координаторов фонда «Защитники отечества»

Казанский приволжский федеральный университет провел дополнительное обучение для координаторов фонда «Защитники отечества». Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

«В этом году у нас по дополнительной образовательной программе обучались координаторы, которые помогают семьям защитников отечества на территории Татарстана. Таких людей тоже нужно обучать, чтобы они могли оказать правильную поддержку», – рассказал Алишев.

Он отметил, что в программу также входит психологическая компетенция, необходимая волонтерам для того, чтобы они могли построить правильную коммуникацию с подопечными.

В республике реализуется программа «ЗАБОТА О СВОих». Для удобства граждан в Татарстане запущена одноименная платформа и чат-бот в Телеграме. Здесь собраны и каталогизированы все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки. Также у участников СВО и членов их семей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который уйдет для подготовки адресного ответа в органы власти.