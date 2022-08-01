КФУ поздравил с днем рождения находящегося под арестом Ильшата Гафурова

Казанский федеральный университет в своем официальном аккаунте в соцсетях поздравил с днем рождения Ильшата Гафурова, который в данный момент находится под арестом.

В своем поздравлении университет пожелал Гафурову крепкого здоровья, благополучия и «всего самого доброго».

Напомним, в конце декабря Ильшата Гафурова задержали, его подозревают в заказном убийстве елабужского депутата. 19 июля Басманный суд Москвы оставил Гафурова в СИЗО еще на три месяца.