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Происшествия
1 августа 2022  14:41
Павел Климчак

КФУ поздравил с днем рождения находящегося под арестом Ильшата Гафурова

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Казанский федеральный университет в своем официальном аккаунте в соцсетях поздравил с днем рождения Ильшата Гафурова, который в данный момент находится под арестом.

В своем поздравлении университет пожелал Гафурову крепкого здоровья, благополучия и «всего самого доброго».

Напомним, в конце декабря Ильшата Гафурова задержали, его подозревают в заказном убийстве елабужского депутата. 19 июля Басманный суд Москвы оставил Гафурова в СИЗО еще на три месяца.

#Ильшат Гафуров #день рождения
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