КФУ получит почти 32 млн рублей на обучение и сопровождение детей с РАС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2025 году получит грант на реализацию образовательных программ для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС). Соответствующее постановление Кабинета министров Республики Татарстан опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Грант в размере 31,97 млн рублей будет направлен на оплату труда сотрудников, организацию образовательных программ, консультативно-диагностическое сопровождение семей, а также приобретение учебных пособий, игрушек и оборудования для работы специализированного подразделения КФУ.

Учебные группы должны обеспечить обучение не менее 50 детей и консультации для не менее 70 детей.

Ранее сообщалось, что КФУ вошел в число 13 ведущих российских вузов, которые получат гранты порядка 830 млн рублей на реализацию своих программ развития в рамках государственной программы «Приоритет-2030». Поддержка образовательных учреждений соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».