КФУ получит грант в 830 млн рублей в рамках программы «Приоритет-2030»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский федеральный университет вошел в число 13 ведущих российских вузов, которые получат гранты порядка 830 млн рублей на реализацию своих программ развития в рамках государственной программы «Приоритет-2030». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Всего поддержку в этом году получат 106 университетов, общий объем распределяемых средств составит 26,8 млрд рублей, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Еще три татарстанских вуза вошли в третью группу поддержки, каждый из них получит до 100 млн рублей. Это Казанский государственный медицинский университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ.

Казанский государственный энергетический университет получил статус кандидата на участие в программе.

Также составлены дополнительные рейтинги университетов: дальневосточный трек и творческой направленности. Казанский государственный институт культуры включен в число кандидатов в рамках второго рейтинга.

Программа «Приоритет-2030», направленная на развитие ведущих университетов России, стартовала в 2021 году и по поручению Президента России Владимира Путина продлена до 2030 года.

С этого года обновленная программа «Приоритет-2030» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».