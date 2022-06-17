КФУ получил 256 дополнительных бюджетных мест в магистратуру

Казанский федеральный университет получил 256 дополнительных бюджетных мест по программам магистратуры, соответствующим направлениям научно-технологического развития, сообщает пресс-служба КФУ.

«В 2022–2023 учебном году в университете будет обучаться на 256 магистрантов больше, из них 231 человек будет осваивать программу очно и 25 – заочно. Общее количество бюджетных мест в магистратуре в этом году – 2 690», – отметили в пресс-службе университета.

Самое большое количество дополнительных бюджетных мест (101) получил Набережночелнинский институт КФУ. Из них 27 мест выделено на магистерскую программу «Машиностроение» и 20 – на программу «Техника и технологии наземного транспорта».

Распоряжение о выделении 30 тыс. дополнительных мест по программам магистратуры российским вузам подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России сможет в 2022 году устанавливать дополнительные контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры за счет бюджета.