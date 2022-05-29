Правительство РФ сможет увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Правительство России сможет в 2022 году устанавливать дополнительные контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры за счет бюджета. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла нацелена на обеспечение экономики «кадрами, обладающими научно-исследовательскими компетенциями в отраслях, нуждающихся в дополнительной защите от воздействия санкций недружественных <…> государств», отмечается в сопроводительных документах.

Кроме того, кабинет в 2022 году будет вправе устанавливать особенности приема на обучение граждан, которые учились за рубежом, но оказались вынуждены прервать обучение из-за «недружественных действий иностранных государств».

В пояснительной записке к документу утверждалось, что выделение дополнительных мест в магистратуре за счет средств федерального бюджета важно с учетом непростой экономической ситуации, замечает ТАСС.