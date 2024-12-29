КФУ оказался среди вузов с наибольшим числом бюджетных мест на 2025/2026 год

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Казанский федеральный оказался в топ-5 региональных вузов России с наибольшим числом бюджетных мест в 2025/2026 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Минобрнауки.

В целом по стране на новый учебный год запланировано 619,1 тысячи бюджетных мест. Причем 73% из них приходятся на региональные вузы.

Помимо КФУ, в лидерах находятся Уральский, Южный и Сибирский федеральные университеты, а также ДГТУ — Дальневосточный государственный технический университет.

Ранее Минобрнауки России установило минимальные баллы единого государственного экзамена, необходимые для поступления в вузы в 2025/2026 учебном году.