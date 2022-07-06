КФУ и КАМАЗ создадут беспилотный грузовик и водородные батареи для промышленности

Передовая инженерная школа Казанского федерального университета, запущенная вместе с ПАО «КАМАЗ», уже к 2026 году позволит запустить отечественное производство грузовых электромобилей с российскими аккумуляторами, а также представить полноценные промышленные решения на базе водородных топливных элементов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил и. о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Он отметил, что в рамках соответствующего федерального проекта КФУ запустил передовую инженерную школу «Кибер Авто Тех», сосредоточенную на отрасли автомобилестроения. Выбор сферы обусловлен тем, что создание современных авто — это многовекторный процесс, связанный как с развитием материалов и двигателей, так и с обучением нового поколения инженеров.

«Это позволит нам к 2025 году запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами, а также представить тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств. А к 2026 году совместно с индустриальными партнерами обеспечить выпуск беспилотных грузовиков и первого промышленного решения по водородным топливным элементам», — отметил Таюрский.

Он добавил, что в более отдаленной перспективе, к 2030 году, передовая инженерная школа также позволит создать оригинальную отечественную технологию изготовления водородных двигателей и батарей.

«Для этого мы разработали собственную модель инженерного образования, которая может быть реализована на площадке крупного университета», — резюмировал Дмитрий Таюрский.