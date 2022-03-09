KFC приостановит работу ресторанов в России

В России временно закроются рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut, принадлежащие американской Yum! Brands. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«Yum! Brands приостанавливает работу принадлежащих компании ресторанов KFC в России и завершает работу над соглашением о приостановлении работы всех ресторанов Pizza Hut в России», — отмечается в сообщении.

Компания подчеркивает, что прибыль, полученная от деятельности в России, будет направлена на гуманитарные цели. К примеру, 1 млн долларов получит Международный комитет Красного Креста.

После заявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса ряд стран ужесточили санкции против России. В том числе ранее о приостановке работы ресторанов в России заявил McDonald’s.