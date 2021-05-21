Кэшбек за летние лагеря и бродячих собак обсудили в Чистополе участники праймериз «ЕР»

Компенсацию за летние лагеря, проблему бездомных собак и спортивное развитие детей обсудили жители Чистополя с участниками предварительного голосования «Единой России».

На вопросы горожан ответили депутат Госдумы Марат Бариев, первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Игорь Бикеев, депутат Госдумы Мурад Гадыльшин, глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин, депутат Госдумы Олег Морозов, депутат Госдумы Ольга Павлова. Участники праймериз рассказали о своих программных намерениях и затронули в ходе диалога с местными жителями различные актуальные проблемы.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в начале своего выступления заметил, что вместе с главой Чистопольского района Дмитрием Ивановым проехался по Чистополю, которому в этом году исполняется 240 лет, и порадовался за местных жителей, которые стоят на пороге больших преобразований в городе. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что банк развития стран БРИКС поддержал инициативу развития исторического центра города и одобрил выделение на эти цели 40 млн долларов.

«Я очень рад, что вы в преддверии тех изменений, которые связаны с реализацией большой международной программы», — сказал Метшин, отметив, что данные преобразования стали возможны благодаря слаженной работе Президента Татарстана Рустама Минниханова и его команды.

Один из вопросов, адресованных мэру Нижнекамска, касался наболевшей темы бродячих собак. «Как решается вопрос с бездомными животными в городе Нижнекамске?» — заинтересовалась опытом соседнего города жительница Чистополя.

«Этот вопрос решается на федеральном уровне, не случайно Президент России Владимир Путин дал поручение доработать этот важный закон, который требует работы в двух направлениях — создание условий для животных и безопасность людей. Эти два пункта необходимо синхронизировать. На локальном уровне, в нашем Нижнекамском районе, мы активно работаем с волонтерами и сейчас занимаемся тем, чтобы соединить эти два вопроса. Это очень важно, что люди обращают внимание на братьев наших меньших, что говорит о гуманном и цивилизованном обществе», — подчеркнул Метшин.

Еще один вопрос касался компенсации стоимости путевок в детские лагеря.

Депутат Госдумы Ольга Павлова констатировала, что компенсация за летний отдых детей — это огромное подспорье, которое стало возможным благодаря Президенту РФ. «50% от путевки на детский отдых будет возвращено в семьи. Недопустимо, чтобы дети из семей небольшого достатка не могли отдыхать. Сегодня эта проблема снимается. Уже начинается летняя кампания. Думаю, что уже в ближайшее время все эти нововведения будут реализованы», — уверена парламентарий.

«Какая поддержка оказывается спорту?» — прозвучал вопрос от директора чистопольской спортшколы «Гимнаст» Равиля Гимадеева. Отвечая на него, Ольга Павлова отметила, что наслышана о чистопольских гимнастах и гордится их достижениями.

«Сегодня мы синхронизировали законы об образовании и спорте. Мы вернули тренерам ставки педагогических работников. Это не просто статус, а еще и социальные и трудовые гарантии. Это и отпуск, и ранний выход на пенсию тем тренерам, которые работают с детьми-инвалидами. Конечно, это стимул для тех, кто придет в профессию», — напомнила Павлова.

В республике встречи участников предварительного голосования «Единой России» с жителями вышли на финишную прямую. Предварительное голосование начнется 24 мая.

Фото: «Чистопольские известия».