Кэнаан перед матчем против «Барселоны»: «Рассчитываем на горячую поддержку болельщиков»

Перед матчем 22-го тура баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Барселоной» защитник казанской команды Айзейя Кэнаан поделился ожиданиями по поводу предстоящей игры, а также призвал казанских болельщиков обеспечить горячую поддержку на трибунах «Баскет-холла».

«Нахожусь в предвкушении домашней игры против сильнейшей команды Евролиги. Нет необходимости объяснять масштабы встречи с „Барселоной“. Уверен, нас ждет очень интересный и зрелищный матч. Очень рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков. Постараемся порадовать их и себя победой!» — цитирует Кэнаана пресс-служба казанского клуба.

Игра состоится сегодня в Казани в 19.00. Чуть менее месяца назад клубы уже встречались между собой в Испании, и тогда победу в драматичнейшей концовке матча одержали баскетболисты «Барселоны» со счетом 111:109 ОТ.