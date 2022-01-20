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Спорт
20 января 2022  09:45
Дамир Садриев

Кэнаан перед матчем против «Барселоны»: «Рассчитываем на горячую поддержку болельщиков»

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Перед матчем 22-го тура баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Барселоной» защитник казанской команды Айзейя Кэнаан поделился ожиданиями по поводу предстоящей игры, а также призвал казанских болельщиков обеспечить горячую поддержку на трибунах «Баскет-холла».

«Нахожусь в предвкушении домашней игры против сильнейшей команды Евролиги. Нет необходимости объяснять масштабы встречи с „Барселоной“. Уверен, нас ждет очень интересный и зрелищный матч. Очень рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков. Постараемся порадовать их и себя победой!» — цитирует Кэнаана  пресс-служба казанского клуба.

Игра состоится сегодня в Казани в 19.00. Чуть менее месяца назад клубы уже встречались между собой в Испании, и тогда победу в драматичнейшей концовке матча одержали баскетболисты «Барселоны» со счетом 111:109 ОТ. 

#БК Уникс #Баскетбол #Евролига
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