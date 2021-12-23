УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, ведя в счете 20 очков
Казанский УНИКС в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Барселоне» в овертайме со счетом 109:111, хотя в начале четвертой четверти гости вели 20 очков.
Судьба встречи был решена в четвертой четверти, в начале которой счет был 57:77 в пользу УНИКСа. Каталонцы сумели при поддержке трибун переломить ход матча и перевести игру в овертайм, 94:94.
В дополнительной пятиминутке в равной борьбе удача улыбнулась хозяевам, которые дома в турнире пока не проигрывают, 111:109. «Барселона» сохранила за собой первое место с 15 победами при 3 поражениях. УНИКС остался на четвертом месте. В следующем туре 30 декабря казанцы примут дома действующего победителя Евролиги турецкий «Анадолу Эфес».
«Барселона» (Барселона, Испания) — УНИКС (Казань, Россия) — 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15).
Самые результативные: Экзум (13), Лапровиттола (12+8 передач), Курич (24+5 подборов), Йокубайтис (15), Миротич (28) - Д.Браун (21+5 подборов+5 перехватов), Хезонья (18), Л.Браун (27+7 подборов+9 передач), Кэнаан (20), Джекири (10+6 подборов).