УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, ведя в счете 20 очков

Казанский УНИКС в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Барселоне» в овертайме со счетом 109:111, хотя в начале четвертой четверти гости вели 20 очков.

Судьба встречи был решена в четвертой четверти, в начале которой счет был 57:77 в пользу УНИКСа. Каталонцы сумели при поддержке трибун переломить ход матча и перевести игру в овертайм, 94:94.

В дополнительной пятиминутке в равной борьбе удача улыбнулась хозяевам, которые дома в турнире пока не проигрывают, 111:109. «Барселона» сохранила за собой первое место с 15 победами при 3 поражениях. УНИКС остался на четвертом месте. В следующем туре 30 декабря казанцы примут дома действующего победителя Евролиги турецкий «Анадолу Эфес».