Марат Валиуллин: «Хейз сам хотел приехать в КХЛ, это было важно для нас»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание однолетнего контракта с 34-летним канадским нападающим Кевином Хейзом, который ранее выступал в НХЛ. В беседе с пресс-службой клуба он отметил, что опыт и желание новичка играть в КХЛ сыграли ключевую роль в переговорах.

«Хейз – опытный центральный нападающий, который провёл 12 сезонов в НХЛ и на протяжении карьеры выступал в сильных командах на ведущих ролях», — сказал Валиуллин.

Он также подчеркнул, что стороны «быстро нашли общий язык», и для руководства было крайне важно, что Хейз сам изъявил желание продолжить карьеру в Казани. «Нас очень привлекло желание Кевина много играть, брать на себя ответственность и побеждать. Его цель – завоевать трофей вместе с "Ак Барсом"», — добавил функционер.

Генменеджер выразил надежду, что Хейз усилит игру команды и поможет раскрыться молодым хоккеистам. «Рассчитываем, что Хейз усилит нашу игру и поможет партнёрам раскрыть свои лучшие качества. У нас много молодых ребят, и для них будет очень полезно каждый день видеть рядом профессионала с такой карьерой и отношением к работе. Кевин привык играть важную роль в своих командах, и мы ждём от него того же в "Ак Барсе"», — заключил Валиуллин.