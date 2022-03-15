КДК РФС рассмотрит удаление нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит удаления нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича в матче с «Ростовом».

По словам главы комитета Артура Григорьянца, белорусский футболист будет вызван на заседание КДК.

«Лисакович приглашен на заседание КДК», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Стоит отметить, что заседание КДК РФС состоится 16 марта в Москве.

Напомним, форвард казанцев был удален на 19-й минуте матча за грубый фол в центре поля. После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на действия судьи в матче.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».