КДК РФС оштрафовал «Рубин» за драку болельщиков на футбольном поле в игре с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Рубин» на 100 тысяч рублей за массовое появление болельщиков на футбольном поле в матче заключительного 30-го тура против «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Стоит отметить, что помимо этого, КДК РФС также дисквалифицировал на два матча тренеров «Уфы»: Артура Шайбекова и Анатолия Зарапина.

Напомним, в самой концовке игры «Рубина» с «Уфой» болельщики обеих команд устроили массовую драку прямо на футбольном поле. В эпизод пришлось вмешаться стюардам.

Как стало известно «Татар-информу», четыре болельщика «Рубина» оказались задержаны, а на одного из фанатов был составлен административный протокол за публичную демонстрацию нацистской символики.