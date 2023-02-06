«Казметрострой» взыскал с субподрядчика строительства метро в Москве свыше 10 млн рублей

«Казметрострой» в судебном порядке взыскал с казанского субподрядчика строительства московского метро, предприятия «Татэлектромонтаж»,10,4 млн рублей неосновательного обогащения и 127,4 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Эта компания участвовала в возведении перегонных тоннелей и притоннельных сооружений Калининско-Солнцевской линии метрополитена в интервале от станции «Озерная площадь» – «Терёшково», включая сам станционный комплекс «Терёшково». Договор стороны заключили еще 20 декабря 2016 года. В частности, предприятие взялось выполнить в строящейся столичной «подземке» комплекс электромонтажных и пуско-наладочных работ. «Казметрострой» должен был обеспечить его оборудованием и давальческими материалами, но их остатки нужно было возвратить.

Упомянутый участок метро был введен в эксплуатацию 30 августа 2018 года. О том, как были использованы предоставленные материалы, стороны подсчитали в октябре 2021 года. Они сошлись во мнении, что «Казметрострою» должен быть возвращен товар на 8,5 млн рублей. Но «Татэлектромонтаж» направил подрядчику акты о приемке выполненных работ для дальнейшего списания давальческого сырья. Тот отказался это сделать из-за того, что предлагаемые материалы не соответствовали поставленным и потребовал выплатить их стоимость. Не дождавшись ответа на претензию, подал иск в суд.

«Татэлектромонтаж» ссылался на то, что сырье на сумму в 1,6 млн рублей передал другим подрядчикам (есть соответствующие договоры) и на такую же сумму использовал их сам в ходе выполнения последующих работ. Кроме того, часть полученных материалов, оцениваемая в 3,9 млн рублей, была похищена. В подтверждение этого компания представила постановление о возбуждении уголовного дела. Тем не менее суд пришел к выводу о том, что требование «Казметростроя» правомерно и подлежит удовлетворению. Причем, субподрядчику предстоит возвратить ему деньги с процентами, насчитанными до момента полного погашения.

Ранее стороны уже судились по поводу этого объекта. Но инициатором разбирательства тогда выступал «Татэлектромонтаж». В частности, он через Арбитражный суд РТ взыскал с «Казметростроя» 39,5 млн рублей задолженности за работу на строительстве московского метро в 2017-2018 годах. Разбирательство касалось все той же Калининско-Солнцевской линии метро.

Затем точно также «Татэлектромонтаж» выбивал со своего подрядчика недоплаченные 58,08 млн рублей за 2019 год, а также 9,3 млн рублей процентов. Согласно материалам арбитража, в 2017- 2019 годах эта компания освоила на строительстве столичного метрополитена 307,6 млн рублей. «Казметрострой» тогда подавал встречный иск, вменив истцу 398,5 млн рублей штрафа за невыполнение условий договора.

Дело в том, что субподрядчик был обязан ежедневно и еженедельно предоставлять письменный отчет о строящемся объекте, ежемесячно расписывать план работ, готовить отчет о поставке материально-технических ресурсов и расходовании давальческого материала, и точно так же каждый месяц информировать об охране труда. На «Казметрострое» как подрядчике стройки, ее заказчиком-генподрядчиком выступало АО «Мосинжпроект», лежала обязанность по всестороннему контролю за ходом работ, выполняемых субподрядчиками.

За непредставление этих данных или подачу не в срок были предусмотрены штрафные санкции — 10 тыс. рублей за каждый день просрочки по каждому факту, но не более 300 тысяч. «Татэлектромонтаж» эти бумаги не направлял. Но сами работы, как установил суд, были приняты у него без замечаний к объему и качеству. В итоге первоначальный иск был удовлетворен. А вот во встречных требованиях «Казметрострою» было отказано.

Арбитраж пришел к выводу о том, что истребуемая им информация либо уже содержалась в представляемых истцом актах, либо была известна подрядчику заранее. Например, из графика производства работ. Помимо этого «Казметрострой» начислил неустойку в том числе и на срок после сдачи упомянутой линии метро. Эта тяжба завершилась в июле 2021 года: «Казметрострой» дошел до Верховного суда РФ, но не смог переломить ситуацию.

«Случаи хищений сырья в любом случае присутствуют на всех стройках», — заметил «Татар-информу» гендиректор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков. — Но если надлежащим образом поставлен приход материалов на строящийся объект, их регистрация и нанята хорошая охранная организация, то похитителей можно быстро выявить». «К примеру, у нас все стройки под видеонаблюдением. Дорого ли это? Не дороже потерь от украденного. То есть приходится тратиться на охрану. Но это, как правило, себя оправдывает», — поделился с агентством своим опытом руководитель «Бриза».

В апреле прошлого года на комитетах Госсовета Татарстана гендиректор «Татэлектромонтажа» Дмитрий Солуянов выступил с предложением оказать строителям поддержку.