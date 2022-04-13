«До 10 млн – каждой компании по итогам конкурса»: бизнес Татарстана поддержат рублем

Возможность поддержки предприятий в условиях санкций Запада программу импортозамещения обсудили депутаты на комитетах Госсовета Татарстана. Субсидии в сумме до 10 млн рублей будут выдавать на закупку оборудования, лизинг и техприсоединение. Подробнее – в обзоре «Татар-информ».

Возможность поддержки предприятий в условиях санкций Запада программу импортозамещения обсудили депутаты на комитетах Госсовета Татарстана Фото: gossov.tatarstan.ru

«Предприятия начали искать производителей в России для замены комплектующих»

На заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам, первый замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин рассказал, что в условиях санкций введены меры господдержки системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Также проводятся мероприятия по импортозамещению.

«Важнейший вопрос – импортозамещение. Выясняем, какие комплектующие, какое сырье, что надо заменить. Предприятия начали искать производителей в России для замены комплектующих, которые поставлялись из недружественных стран. А единого каталога всех производителей нет», – отметил он.

Поэтому для замещения импортных товаров на базе Республиканского маркетингового центра создан специальный каталог предложений, в котором уже собрано более 100 тыс. наименований аналогичной продукции, поставляемой российскими, в том числе татарстанскими, производителями и поставщиками. И эта база продолжает пополняться.

«Чтобы создать что-то новое, нужно время, а оно ограничено. В этой связи нужно переналадить операционные связи. Если мы понимаем, что таких производителей в России нет, то необходимо наладить собственное производство. Можно воспользоваться промышленными площадками, теми мощностями, которые у нас есть на предприятиях», – подчеркнул докладчик.

По словам Пелевина, примеры импортозамещения в республике уже есть. Так, собственное производство запустила компания «Агромастер» в Муслюмовском районе. «Там производят комплектующие своими собственными силами, хотя раньше завозили из санкционных стран», – заметил он.

«Еще одна задача – наладить взаимодействие реального сектора экономики с вузами, чтобы обеспечить заказами на новые технологии, на разработки. Создана специальная рабочая группа по разработке стратегии, программы по научно-технологическому развитию. Мы понимаем, что санкции надолго, и такую работу нужно проводить», – добавил первый замминистра экономики.

Олег Пелевин (слева) рассказал, что в условиях санкций введены меры господдержки системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса Фото: gossov.tatarstan.ru

«У нас традиционно в строительстве мучительный процесс изменения ценообразования»

Обсуждая меры поддержки в условиях санкций, заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов отметил, что в списках системообразующих предприятий России нет ни одной строительной организации республики.

«К сожалению, под те критерии, которые установлены на федеральном уровне, наши строительные организации не дотягивают. Но по пяти организациям такая работа проводится совместно с Министерством строительства России. Вопрос находится в проработке», – пояснил Олег Пелевин.

С предложением оказать поддержку строителям выступил также депутат и гендиректор «Татэлектромонтажа» Дмитрий Солуянов. По его словам, строительные организации не попали в статус системообразующих предприятий и не являются субъектами МСП, поэтому не могут воспользоваться мерами поддержки.

«У нас 3,3 трлн валовой региональный продукт, в нем 12% дала строительная отрасль. Думаю, даже рекордные показатели в прошлом году были у строительной отрасли. Не может быть, чтобы не было системообразующих предприятий в такой ситуации. У меня очень большая просьба рассмотреть поддержку строителей, потому что им сейчас будет очень тяжело. У нас традиционно в строительстве, скажем так, мучительный процесс изменения ценообразования. Чтобы строителям поменять расценки, те же накладные расходы начать компенсировать, невероятные муки ада надо пройти, чтобы доказать то, что очевидно», – заявил он.

Первый замминистра экономики заметил, что для отрасли строительства самое большое количество предложений по мерам поддержки внесено Правительством России. «Приняты федеральный закон, постановление Правительства, упрощающее процедуру строительного сектора. На прошлой неделе на федеральном штабе обсуждался целый пакет мер по поддержке строительной отрасли. Все вопросы находятся под контролем», – сказал Пелевин.

С предложением оказать поддержку строителям выступил также Дмитрий Солуянов Фото: gossov.tatarstan.ru

«Нашей республике выделяется 55 млн рублей, это будет первый транш, это будут федеральные деньги»

Обсуждение поддержки предприятий и импортозамещения продолжилось на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимур Саматов подчеркнул, что Минпромторг активно ведет работу по включению предприятий республики в российский перечень системообразующих. «Если до этого у нас было 31 предприятие, то на данный момент 49 предприятий. И еще пять планируют попасть в этот список», – отметил он.

Докладчик также рассказал о ходе программы импортозамещения, в частности, о переходе «КАМАЗа» на отечественные комплектующие при производстве кабин грузовиков.

«Не могу сказать, что “КАМАЗ” испытывает худшие времена. Но кабины К4 и К5 были на импортных комплектующих, пока есть еще запасы на складах. А потом “КАМАЗ” переходит к выпуску кабин К3 из отечественной продукции. У них в планах – с января 2023 года полностью начать производство кабин К5 из отечественной продукции. Большая задача стоит перед заводами, где выпускаются самолеты Ту-214», – отметил он.

По словам Саматова, с этого года Минпромторг республики впервые начнет выдавать субсидии. «Вчера было подписано распоряжение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Нашей республике выделяется 55 млн рублей, это будет первый транш, это будут федеральные деньги. И 90 млн рублей добавляет Татарстан. Это будут субсидии на закупку оборудования, лизинг оборудования и техприсоединение. До 10 млн рублей – каждой компании по итогам конкурса», – проинформировал он.

Тимур Саматов (в центре) подчеркнул, что Минпромторг активно ведет работу по включению предприятий республики в российский перечень системообразующих Фото: gossov.tatarstan.ru

«Принято решение о докапитализации регионального фонда развития промышленности»

Тимур Саматов сообщил, что предприятия, не подпадающие под статус системообразующих и не являющиеся субъектами МСП, тоже смогут воспользоваться мерами поддержки.

«Принято решение о докапитализации регионального фонда развития промышленности на 200 млн рублей. То есть 200 млн рублей выдает федеральный центр, и 2 млн рублей выдаем мы. Получается, что Инвестиционно-венчурный фонд РТ, его сейчас докапитализируют, будет выдавать гранты на субсидирование кредитных ставок. По суммам пока механизма нет», – сказал он.

Докладчик уточнил, что гранты будут выдаваться на пять лет под проценты от 1% до 3%. «Первые три года будет выплачиваться кредит, а через три года – его тело. Это для того, чтобы докапитализировать предприятия», – пояснил он.

Замминистра подчеркнул, что «докапитализация будет работать на те предприятия, которые не попадают в МСП и крупные системообразующие предприятия». «По докапитализации мы до конца этой недели ждем информацию из Москвы. Для всех регионов критерии будут одинаковые, но они пока на согласовании в Правительстве», – заявил он.

Кроме того, по его словам, Минпромторг Татарстана на следующей неделе планирует анонсировать новые региональные субсидии. «Такой программы еще не было. Программа рассчитана на предприятия, которые чуть выше МСП, но не доходят до системообразующих. Критерии предоставления субсидий находятся в разработке. Я пока не буду анонсировать, они на согласовании у Министерства экономики», – заключил замминистра промышленности и торговли.

Фото на анонсе: gossov.tatarstan.ru