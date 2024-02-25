Каждый второй россиянин хотя бы раз подавал декларацию на возврат налогов

В России продолжает расти число тех, кто пользуется возможностями налогового вычета. Так, каждый второй житель хотя бы раз подавал декларацию на возврат налогов, говорят данные исследования SuperJob.

Участниками опроса стали 2,5 тысячи граждан из разных уголков страны.

Большинство из них заявили, что знают о возможности оформить налоговый вычет за оплату образовательных и медицинских услуг, при покупке недвижимости, ведении инвестиционной деятельности. В то же время 18% участников опроса признались, что впервые слышат об этом.

Исследование показало, что женщины лучше осведомлены об этой услуге и чаще пользуются ей. Интересно, что чем старше люди и чем больше их доходы, тем больше они знают об этой возможности.

Говоря об оформлении документов, шесть из 10 участников опроса ответили, что заполняли их самостоятельно, остальные же воспользовались либо услугами консультантов, либо помощью более опытных родственников и друзей.

По мнению заполнявших декларацию, сложность процедуры составляет порядка 2,7 балла из 5, а для тех, кто ни разу ее не подавал — 3,5.

Подробнее о том, кому и в какие сроки необходимо задекларировать свои доходы, повышении лимитов социальных налоговых вычетов и других нововведениях 2024 года, читайте в материале «Марат Сафиуллин: 96% татарстанцев предпочитают представлять декларацию онлайн».