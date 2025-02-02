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Общество 2 февраля 2025 12:30

Каждый шестой казанец пересмотрит планы на отпуск на Черном море

Каждый пятый (22%) трудоустроенный казанец собирался в этом году отправиться на черноморские курорты. При этом 17% жителей столицы РТ планируют пересмотреть свои планы из-за экологической катастрофы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.

Чаще всего отдых на Черном планировали мужчины. Кроме того, отдохнуть на курортах Краснодарского края собрались чаще семьи с детьми.

Ранее студентка КФУ рассказала, как отмывала от мазута чомг и гагар в Сочи.

#Черное море #летний отдых
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