«Каждый рубль на счету»: перевозчики призвали Кабмин РТ заморозить цены на дизтопливо

Татарстанские перевозчики обратились к Правительству РТ с призывом заморозить цены на дизельное топливо для автобусов на уровне прошлого года. По данным Татарстанстата, его стоимость росла уже две недели подряд и достигла 53 рублей, говорится в письме Ассоциации АТП РТ.

«Перевозчики обеспокоены внеплановым повышением на самый насущный продукт. Каждый день тонны ДТ требуются для заправки автобусов, которые ежедневно выходят на маршруты и перевозят жителей», — отмечается в обращении.

В ассоциации напомнили, что в скором времени перевозчики вынуждены будут перейти на зимнее дизельное топливо, а при холодной зиме — и на самый дорогой класс ДТ, арктический. С учетом скачка цен уже в межсезонье это приведет к серьезному росту затрат на содержание автотранспорта, дополнительным долгам и убыткам.

«Перевозчики просят Правительство Татарстана ввести мораторий цены на дизельное топливо. Сохранить цены ДТ, которые были прошлой зимой», — подчеркивается в письме.

Обращение адресовано главе Миндортранса РТ Фариту Ханифову и главе Минэкономики РТ Мидхату Шагиахметову.