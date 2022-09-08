Каждый пятый казанец рассчитывает на туристический кешбэк

О программе кешбэка за путешествия по России знают 74% казанцев. При этом 19% горожан уже воспользовались или планируют воспользоваться этой программой до 10 сентября. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«26% опрошенных признались, что впервые слышат о программе туристического кешбэка. Еще 45% признались, что скорее не будут пользоваться компенсацией расходов за поездки по России, 36% — однозначно отказались от подобной идеи», — пояснили специалисты сервиса.

Наиболее осведомлены о такой возможности жители города с доходом от 80 тыс. рублей в месяц. Тех, кто готов воспользоваться подобным предложением от государства или уже купил тур с кешбэком, среди них больше всего.

В целом же по сравнению с аналогичным опросом 2020 года, осведомленных о программе туристического кешбэка россиян стало больше, а желающих воспользоваться ею — чуть меньше.

Программа туристического кешбэка разработана для развития внутреннего туризма. Жители страны, оплачивающие картой «Мир» отдых в пределах России в период с 25 августа по 10 сентября 2022 года, могут получить компенсацию расходов до 20 тыс. рублей.

Помимо прочего, по инициативе Президента РФ Владимира Путина предусмотрен повышенный кешбэк за поездки на Дальний Восток. На осенний этап реализации программы направлено 3 млрд рублей, из которых более 1 млрд уже были израсходованы к 5 сентября.