«Каждый проходил через это, и мы справимся»: Татарстан проводил в армию 200 призывников

Сегодня на Сборном пункте РТ состоялись торжественные проводы 200 призывников, которые были приняты в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Новобранцев направят на службу в различные города Восточного военного округа, включая Читу, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск и другие города.

Весенняя призывная компания началась в Татарстане 1 апреля, а уже 23 числа прошла первая отправка призывников к местам несения службы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Будущие солдаты, которым вскоре предстоит принять присягу, испытывают волнение перед вступлением на новый для себя путь. Как отмечают сами призывники, они пока не имеют ясного представления о том, что их ожидает, но полны решимости служить достойно.

21-летний Марсель Камалов из села Дрожжаное отправится завтра служить в мотострелковые войска в Уссурийск.

«Я планировал служить в армии, мне это пригодится в будущем. Как минимум без военного билета сейчас не устроиться на работу, да и выполнить долг перед страной – это святое. Я уже отучился на электрика, после армии хочу работать по профессии», – поделился он.

Молодой человек рассказал, что настраивал себя на службу не только морально, но и физически - бегал и занимался спортом.

Кириллу Тазову 19 лет, он из Нижнекаска. Юноша отучился на механика в колледже и теперь так же, как и Марсель, пойдет служить в мотострелковые войска.

«Ожидания от службы прекрасные. Каждый проходил через это, и я думаю, мы тоже справимся. Вернусь и куплю себе машину, буду работать в автосервисе, а может, продолжу службу в армии - я патриот своей страны и думаю остаться», – говорит будущий солдат.

20-летний Рамиль Сибгутуллин из Мамадыша надеется, что служить будет в должности повара.

«Я тоже отправляюсь в мотострелковые войска. Так как я выучился на технолога общественного питания, хочу быть армейским поваром. Надеюсь, там я найду друзей, которые останутся со мной и после армии. Вообще, когда вернусь, мечтаю стать шеф-поваром в каком-нибудь крутом ресторане», – улыбается парень.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На Сборном пункте для призывников организовали концерт. Проводить их пришли офицеры, ветераны, юнармейцы, представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, представители ДОСААФ, общественных организаций и религиозных конфессий.

Мероприятие началось с торжественной части, которая традиционно открылась выносом государственных флагов почетным караулом. Затем прозвучали государственные гимны.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Со словами напутствия к призывникам обратился временно исполняющий обязанности военного комиссара Татарстана Алексей Денькин.

«В вашей жизни наступил очень важный день! Вы встаете в армейские ряды защитников Отечества. Служба в армии – это важный этап в жизни каждого мужчины. Вы пройдете не только хорошую школу жизни, но и обретете настоящих друзей, окрепнете физически и духовно», – сказал Денькин.

Он отметил, что достойно выполнить воинский долг будущим солдатам помогут чувства патриотизма и гражданской зрелости.

Представитель республиканской общественной организации ветеранов и инвалидов «Союз ветеранов Республики Татарстан» Александр Поляков вышел на сцену с юнармейцами.

«Скоро вы примете присягу и станете истинными воинами своей Родины. Это почетно и здорово. Самое главное – вы должны любить свою Родину, а ее есть за что любить, она дала нам все. Поздравить вас сегодня пришли наши ветераны, участники боевых действий в Чечне, Афганистане и Сирии», – обратился он к будущим солдатам.

Благословение на предстоящую службу юношам дали руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами РФ Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко и заместитель муфтия РТ Равиль хазрат Зуферов.

«Пусть Всевышний сделает ваш путь благословенным, чтобы эта служба прошла незаметно и плодотворно. Чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Мы также присоединяемся к молитвам ваших родителей», – сказал хазрат.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отец Владимир в своей речи вспомнил слова покойного Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

«Владыка мне рассказывал, как его отец собирался на фронт защищать Родину в Великую Отечественную войну. Он обратился к жене со словами: “Мать, принести мне мой свадебный костюм”. Тогда свадебный костюм был самой дорогой одеждой, которую надевали по особым случаям. Когда его супруга предложила надеть что-нибудь попроще, он возразил: “Я иду Родину защищать, а Родину защищать нужно в самом лучшем”. Запомните, что своему Отечеству нужно отдавать самое лучшее», – заключил протоиерей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По завершении официальной части мероприятия на сцену вышли творческие коллективы, чтобы с песнями и танцами проводить ребят в армию и поддержать их в этот важный жизненный этап.

Завтра прямо на перроне они попрощаются на год со своими близкими и отправятся в путь. К татарстанским призывникам присоединятся еще около семисот юношей из других регионов страны. Путь займёт семь дней. Это второй из трёх эшелонов весеннего призыва, при этом третий будет предназначен для укомплектования Южного военного округа.

Ребята будут обеспечены во время пути трехразовым горячим питанием, а также журналами, газетами и настольными играми, чтобы разнообразить досуг в поезде.